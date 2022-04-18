Москва, , 03:41 — REGNUM Возможность продажи наличной валюты гражданам возобновил Банк России. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба российского регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Начиная с 18 апреля и по 9 сентября текущего года российские банки вновь получили право продавать гражданам России наличную валюту. При этом речь идёт только о той валюте, которая поступила в кассы финансовых организаций с 9 апреля 2022 года. Общий лимит на снятие валюты сохраняется и составляет 10 тыс. долларов, либо эквивалент этой суммы в евро. Сверх лимита владелец валютного счёта может снять деньги в рублях.

Кроме того, российским регулятором было принято решение о смягчении условий покупки валюты у брокеров. В частности, с 11 апреля была отменена комиссия в 12% на покупку иностранной валюты.

Напомним, временное ограничение на операции с наличной валютой Центробанк ввёл 9 марта текущего года в связи с высокой волантильностью курса рубля.

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