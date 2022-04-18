Шанхай, Китай, , 03:38 — REGNUM Остаток по кредитам в Шанхае на конец марта составил 9,92 трлн юаней ($1,55 трлн), что на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

Баланс кредитов в китайских юанях достиг 9,16 трлн юаней в конце марта, увеличившись на 12,2% в годовом исчислении, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце, по данным Шанхайского головного офиса Народного банка Китая. В период с января по март объем новых кредитов в юанях составил 337,3 млрд юаней, что на 28,3 млрд юаней меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Остаток по кредитам в иностранной валюте на конец марта достиг $119,7 млрд, увеличившись на 14,5% в годовом исчислении. На конец марта остаток по депозитам в Шанхае составил 17,91 трлн юаней, увеличившись на 11,6% по сравнению с годом ранее.