Пекин, 18 апреля, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Производство аккумуляторов для электромобилей в Китае выросло на 206,9% в годовом исчислении до 100,6 ГВт/ч за первые три месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

Электромобиль

В первом квартале в стране было произведено 62,4 ГВт/ч литий-железо-фосфатных аккумуляторов, что на 317,2% больше в годовом исчислении, показали данные Китайского инновационного альянса автомобильных аккумуляторов.

Согласно данным, объем производства тройных литиевых батарей составил 38 ГВт/ч, что на 113,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За трехмесячный период в электромобилях Китая было установлено в общей сложности 51,3 ГВт/ч аккумуляторов, что на 120,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, розничные продажи электромобилей в Китае выросли на 137,6% в годовом исчислении до 445 000 единиц в марте.