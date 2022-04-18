Пекин, 18 апреля, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Экспорт текстиля и одежды из Китая поддерживал быстрый рост в течение первого квартала года, показали данные Китайского Национального совета по текстилю и одежде, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) annca Текстиль

Экспорт текстиля и одежды вырос на 11,2% в годовом исчислении до $72,25 млрд с января по март. В целом экспорт текстиля достиг $36,57 млрд, что на 15,1% больше в годовом исчислении, а экспорт одежды составил $35,68 млрд, увеличившись на 7,4% в годовом исчислении.

Только в марте экспорт текстильной продукции страны подскочил на 22,4% в годовом исчислении до $11,83 млрд, что на 7,7 процентных пункта выше, чем рост экспорта национальных товаров.