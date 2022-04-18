Пекин, 18 апреля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Сектор экспресс-логистики Китая замедлился в прошлом месяце, показали данные Китайской федерации логистики и закупок, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным федерации, индекс, отслеживающий курьерскую логистику, в марте составил 98,3%, что на 2,1 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Она объяснила замедление сокращением рыночного спроса и ростом эксплуатационных расходов в течение этого периода, а также перебоями в транспортировке и занятости из-за COVID-19.

В частности, субиндекс деловой курьерской логистики снизился на 1,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как трансграничная курьерская логистика снизилась на 1,2 процентных пункта.

Производственная активность Китая также стала менее оживленной в марте, при этом субиндекс, отслеживающий производственный бизнес экспресс-логистики, составил 96,5%, снизившись на 5,4 процентных пункта в месячном исчислении, показали данные.

Основанный на статистике бизнес-курьерских служб, индекс экспресс-логистики отражает развитие промышленной деятельности страны и сектора экспресс-логистики.