Москва, , 03:27 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск АО «Саратовский радиоприборный завод» и расторг госконтракт, который ранее был заключён с Минобороны России. Помимо этого, в рамках спора удовлетворён встречный иск министерства — с завода взыскали многомиллионный аванс. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИИА REGNUMА.

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В пользу министерства был взыскан не отработанный аванс по госконтракту от 2015 года — 20 748 225 рублей 23 копейки. Детали дела пока не сообщались. Изготовлена только результативная часть решения.

Дело слушалось с конца декабря 2021 года, истцом изначально выступил сам завод.

С саратовского радиоприборного завода также требуют почти 18 млн рублей. Кредитор в лице АО «Союз-М» обратился с претензиями 14 апреля 2022 года, но дело пока не принято к производству.