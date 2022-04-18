Пекин, , 03:15 — REGNUM Китайские государственные предприятия в прошлом году продолжили расширять инвестиции в общественный капитал в рамках более широкой реформы, направленной на повышение конкурентоспособности госпредприятий, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

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Государственные предприятия страны получили в общей сложности 107,47 млрд юаней (около $16,82 млрд) социальных инвестиций в различных формах, включая передачу акционерного капитала и увеличение капитала в 2021 году, по данным Китайской ассоциации обмена государственной собственностью.

Реформа смешанной собственности, в рамках которой частные инвесторы привлекаются в качестве заинтересованных сторон, направлена на повышение операционной эффективности и оптимизацию структуры капитала государственных предприятий.