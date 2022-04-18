Вашингтон, 18 апреля, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Американская компания Apple в свежем обновлении для iPhone добавила смайлик с беременным мужчиной, сообщает 18 апреля Wall Street Journal.

Apple Новые эмодзи в iOS 12.1

По данным издания, Apple выпустила обновление в середине марта, добавив картинки с беременным мужчиной и женщиной.

Помимо этого американский техно гигант выпустил в новом обновлении 35 других эмодзи.

Впервые Apple выпустила картинки беременных мужчин в январе, но с последним обновлением iOS 15.4 они стали доступны всем пользователям.

Отметим, что данный шаг компании был раскритикован многими консерваторами, которые сравнили пририсованный у мужчины живот с пивным брюхом.