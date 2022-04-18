iPhone представил в свежем обновлении смайлик с беременным мужчиной
Вашингтон, 18 апреля, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Американская компания Apple в свежем обновлении для iPhone добавила смайлик с беременным мужчиной, сообщает 18 апреля Wall Street Journal.
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Новые эмодзи в iOS 12.1
По данным издания, Apple выпустила обновление в середине марта, добавив картинки с беременным мужчиной и женщиной.
Помимо этого американский техно гигант выпустил в новом обновлении 35 других эмодзи.
Впервые Apple выпустила картинки беременных мужчин в январе, но с последним обновлением iOS 15.4 они стали доступны всем пользователям.
Отметим, что данный шаг компании был раскритикован многими консерваторами, которые сравнили пририсованный у мужчины живот с пивным брюхом.