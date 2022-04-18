Пекин, , 03:13 — REGNUM Китайский банк развития усилил финансовую поддержку водного хозяйства в первом квартале этого года, пообещав предоставить кредиты на сумму 35,5 млрд юаней (около $5,6 млрд), из которых уже выделено 22,9 млрд юаней, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

Китайский банк 陈少举

Средства будут направлены в такие области, как крупные проекты по сохранению водных ресурсов, предотвращение наводнений, ликвидация последствий стихийных бедствий, водоснабжение сельских районов и экологические проекты, говорится в сообщении банка.

Крупные проекты по сохранению водных ресурсов являются приоритетными для банка, и он расширил финансирование 86 из 133 проектов, строительство которых началось и которые нуждаются в финансировании.