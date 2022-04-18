Пекин, , 03:10 — REGNUM Китайская индустрия аутсорсинга услуг продемонстрировала устойчивый рост в период с января по март, показали данные Министерства коммерции Китая, передает 17 апреля агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

За первые три месяца китайские фирмы подписали контракты на аутсорсинг услуг на сумму около 488,1 млрд юаней ($75 млрд), что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость выполненных контрактов за этот период составила 318,5 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,2%.

Аутсорсинг относится к найму внешней стороны для выполнения услуг или производства товаров, обычно выполняемых собственными сотрудниками. Из общего объема стоимость контрактов на аутсорсинг оффшорных услуг выросла на 4,6% по сравнению с прошлым годом и составила 264,8 млрд юаней.

Аутсорсинг услуг с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства продемонстрировал более быстрый рост: стоимость выполненных контрактов выросла на 3,2% по сравнению с годом ранее до 38,2 млрд юаней за период с января по март.