Пекин, 18 апреля, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Китайская индустрия аутсорсинга услуг продемонстрировала устойчивый рост в период с января по март, показали данные Министерства коммерции Китая, передает 17 апреля агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

За первые три месяца китайские фирмы подписали контракты на аутсорсинг услуг на сумму около 488,1 млрд юаней ($75 млрд), что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость выполненных контрактов за этот период составила 318,5 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,2%.

Аутсорсинг относится к найму внешней стороны для выполнения услуг или производства товаров, обычно выполняемых собственными сотрудниками. Из общего объема стоимость контрактов на аутсорсинг оффшорных услуг выросла на 4,6% по сравнению с прошлым годом и составила 264,8 млрд юаней.

Аутсорсинг услуг с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства продемонстрировал более быстрый рост: стоимость выполненных контрактов выросла на 3,2% по сравнению с годом ранее до 38,2 млрд юаней за период с января по март.