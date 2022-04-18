Южно-Сахалинск, , 03:05 — REGNUM Член Совета Федерации РФ Григорий Карасин за 2021 год задекларировал доход в сумме 6 170 225,97 рубля. Декларация сенатора опубликована на сайте СВ РФ.

Григорий Карасин Gospmr.org

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Доход Карасина практически не изменился в сравнении с 2020 годом.

Супруга сенатора показала свой официальный доход в сумме 294 027,89 рубля.

В собственности у Карасина находятся земельный участок и квартира. На его жену оформлен также участок и садовый дом. Транспортных средств в семье сенатора нет.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Сахалина Григорий Карасин в 2020 году получил доход в два раза меньше, чем в 2019-м. Так за 2019 год Карасин задекларировал доход в сумме 13,6 млн рублей. За 2020 год сенатор показал официальный доход уже в сумме 6,2 млн рублей.