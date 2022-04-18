Владивосток, , 03:08 — REGNUM Сенатор Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева («Едина Россия») отчиталась о доходах и имуществе за 2021 год.

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Согласно опубликованным декларациям Талабаева заработала 6 081 943,67 рубля — в два раза меньше, чем в 2020 году (более 13 млн). В собственности у сенатора и её супруга земельный участок, два жилых дома площадью 230,3 и 144 кв. метров, три квартиры.

В пользовании у Людмилы Талабаевой ещё одна квартира площадью 94,6 кв. метра.

Также сенатор владеет тремя автомобилями. У супруга автомобиля нет.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ из Бурятии опубликовали свои декларации о доходах в 2021 году. По итогам выборов в 2021 году в нижней палате российского парламента оказались трое представителей республики.