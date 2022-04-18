Даръа, Сирия, 18 апреля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Судья Амин Махмуд Ашрейфа погиб от рук неустановленных террористов в провинции Даръа на юге Сирии. Об этом 18 апреля сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Боевики совершили нападение на судью во время посещения им посёлка Кейта в районе города Эс-Санамейн, расположенного в 62 км от Дамаска. Террористы открыли стрельбу, в результате которой судья Ашрейфа получил смертельное ранение, также пострадал брат судьи, сопровождавший его в поездке, он был доставлен в военный госпиталь.

С целью дестабилизации обстановки в южной провинции Даръа террористы постоянно предпринимают покушения на политических и общественных деятелей Сирии. В частности, в апреле был убит секретарь горкома Партии арабского социалистического возрождения Фарид Мухаммед аль-Амарин. В марте погибли мэр города Джасем Тайсир аль-Акля, который был застрелен на центральной площади, и председатель горсовета Эс-Санамейна Махмуд Мухаммед аль-Атма, его убили вместе с помощником.

Напомним, в октябре 2021 года в провинции Даръа было реализовано соглашение о локальном перемирии. Правительственной амнистией воспользовались более 7,5 тыс. участников оппозиционных формирований. В регионе возобновили работу госучреждения, больницы и школы, идёт активное восстановление коммуникаций, люди постепенно возвращаются к мирной жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оппозиция в Турции обвинила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в разжигании конфликта в Сирии.