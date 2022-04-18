Филадельфия, США, , 03:04 — REGNUM Несколько руководителей предприятий и жителей города Филадельфия подали иск в суд штата Пенсильвания с требованием отменить закон о ношении масок в помещениях, который должен вступить в силу 18 апреля, сообщает Reuters.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Истцы утверждают, что правительство Филадельфии не имеет права вводить подобные законы.

Ранее Филадельфия первой из городов США приняла решение восстановить приказ о ношении масок в помещениях в тот момент, когда американцы уже понадеялись попрощаться с коронавирусными ограничениями.

Представитель городского департамента здравоохранения указал, что ограничения снимут, когда количество уровень заболеваемости COVID-19 станет ниже определенного порога.

Решение принято в связи с ростом числа новых случаев заболевания COVID-19. При этом рост заболеваемости по стране невелик, но усиливается в таких крупных городах, как Нью-Йорк и Вашингтон. Часть университетов в регионе Новая Англия на северо-востоке, включая Колумбийский, Джорджтаунский и Джонса Хопкинса, в последние дни также восстановили приказы об обязательном использовании масок в помещениях.