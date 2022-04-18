Филадельфия, США, 18 апреля, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Несколько руководителей предприятий и жителей города Филадельфия подали иск в суд штата Пенсильвания с требованием отменить закон о ношении масок в помещениях, который должен вступить в силу 18 апреля, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Истцы утверждают, что правительство Филадельфии не имеет права вводить подобные законы.

Ранее Филадельфия первой из городов США приняла решение восстановить приказ о ношении масок в помещениях в тот момент, когда американцы уже понадеялись попрощаться с коронавирусными ограничениями.

Представитель городского департамента здравоохранения указал, что ограничения снимут, когда уровень заболеваемости COVID-19 станет ниже определенного порога.

Решение принято в связи с ростом числа новых случаев заболевания COVID-19. При этом рост заболеваемости по стране невелик, но усиливается в таких крупных городах, как Нью-Йорк и Вашингтон. Часть университетов в регионе Новая Англия на северо-востоке, включая Колумбийский, Джорджтаунский и Джонса Хопкинса, в последние дни также восстановили приказы об обязательном использовании масок в помещениях.