Южно-Сахалинск, 18 апреля, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Доходы сенатора от Сахалина Юрия Архарова в 2021 году сократились практически на треть в сравнении с 2020 годом. Официальная декларация опубликована на сайте СФ РФ.

Совет Федерации РФ Юрий Архаров

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Член Совета Федерации за 2021 год задекларировал доход в сумме 5 909 961,36 рубля. В 2020 году его официальный доход составлял 8,495 млн рублей.

Супруга Архарова официально заработала 5 081 071,01 рубля. Их несовершеннолетний ребёнок не принёс дохода в семью за 2021 год.

В собственности у семьи сенатора от Сахалина Юрия Архарова недвижимости нет. В пользовании у члена Совфеда находятся две квартиры. Также он взял бесплатный земельный участок по программе «Дальневосточный гектар площадью 9989 кв. м.

На супругу Архарова оформлен автомобиль НИССАН X-TRAIL.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Сахалина Юрий Архаров в 2020 году заработал на 2,5 млн рублей больше, чем в 2019. В 2020 году доходы Архарова составили 8,495 млн рублей. В 2019 году он задекларировал 5,8 млн рублей.