Москва, , 02:55 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от Минпромторга России, ответчиком в котором выступает компания «Фармсинтез». Исковое заявление ещё не принято к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Таблетки (сс) Slashme

Иск был подан 12 апреля 2022 года. Сумма заявленных требований составляет 11,82 млн рублей. Детали спора ещё не раскрывались.

Компания-ответчик работает в сфере производства лекарственных препаратов с 2001 года, прописана в Ленинградской области.

На 31 декабря 2021 года среди крупных акционеров ПАО числилось АО «Роснано» с долей 36,58%.

По открытым данным, компания «Фармсинтез» выступала поставщиком десятка госконтрактов на общую сумму более 400 млн рублей, ряд из которых были заключены с министерством.

19 мая суд также рассмотрит иск ПАО к министерству о расторжении государственного контракта от 2014 года.