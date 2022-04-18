Москва, 18 апреля 2022, 02:55 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от Минпромторга России, ответчиком в котором выступает компания «Фармсинтез». Исковое заявление ещё не принято к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Таблетки
Таблетки
(сс) Slashme

Иск был подан 12 апреля 2022 года. Сумма заявленных требований составляет 11,82 млн рублей. Детали спора ещё не раскрывались.

Компания-ответчик работает в сфере производства лекарственных препаратов с 2001 года, прописана в Ленинградской области.

На 31 декабря 2021 года среди крупных акционеров ПАО числилось АО «Роснано» с долей 36,58%.

По открытым данным, компания «Фармсинтез» выступала поставщиком десятка госконтрактов на общую сумму более 400 млн рублей, ряд из которых были заключены с министерством.

19 мая суд также рассмотрит иск ПАО к министерству о расторжении государственного контракта от 2014 года.