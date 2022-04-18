Вашингтон, 18 апреля, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Судья в США приговорил жителя Чикаго к 105 годам тюремного заключения за убийство 14-летней девочки, обнаруженной со связанными руками в грязной канаве в штате Индиана, сообщает 18 апреля Reuters.

Цитата из фильма «Целуй меня насмерть». реж. Роберт Олдрич. 1955 Убийство

Осужденный 36-летний Деонлашан Симмонс проведет остаток жизни в тюрьме за убийство Такайлы Трибитт в 2019 году.

Симмонс сознался в применении огнестрельного оружия и совершении тяжких преступлений.

Напомним, что сбежавшая от родителей девочка была найдена мертвой и связанной недалеко от дома Симмонса. Двое познакомились на дне рождения в Чикаго за пять дней до преступления.