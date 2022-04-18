Белград, , 02:23 — REGNUM Пассажирское авиасообщение с Россией из принципа не будет прерывать Сербия, несмотря на ежедневно поступающие уведомления о якобы находящихся на борту самолётов взрывных устройствах. Такое заявление сделал президент Республики Александр Вучич 17 апреля в эфире TV Pink.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Вучич уточнил, что национальный авиаперевозчик Air Serbia не получает никакой прибыли с авиаперелётов в Россию, так как из-за постоянных сигналов о «минировании» самолётов их возвращали в аэропорт вылета с венгерской границы и из других мест.

Однако, по словам Вучича, авиаперелёты в Россию будут продолжены из принципа, чтобы показать, что Сербия — свободная и свободолюбивая страна, которая будет сама принимать решения об отмене авиарейсов.

«Вы нам не будете говорить, когда мы отменим авиарейсы. Вы, которые говорите нам о «кровавых руках» из-за сохранения линий в РФ… Позор вам всем! Разве вы отменили свои рейсы, когда 19 стран бомбили Сербию?», — указал Вучич, напомнив о бомбардировках НАТО 1999 года.

По поводу «минирований» Вучич уточнил, что сигналы о заложенных взрывных устройствах поступают от иностранных спецслужб с территории одной из стран ЕС и с территории Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сербии Вучич заявил послу РФ Александру Боцан-Харченко о продолжении партнерских и дружественных отношения между Белградом и Москвой.

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