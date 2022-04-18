Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Американские пограничники в марте задержали 210 тысяч нелегалов, пытавшихся пересечь американо-мексиканскую границу, что является самым высоким месячным показателем за последние двадцать лет. Об этом 18 апреля сообщает Reuters.

Мигранты в США U.S. Customs and Border Protection

Беспрецедентный рост количества нелегалов, проникающих в США, является результатом пограничной политики главы Белого дома Джо Байден, отменившего ряд миграционных законов своего предшественника Дональда Трампа.

Для сравнения, в марте прошлого года пограничники задержали на 24% меньше мигрантов —169 тысяч. Именно 2021 год стал началом миграционного кризиса, в результате которого тысячи брошенных детей оказались в переполненных пограничных пунктах, ожидая размещения в плотно набитых государственных приютах.

Вступивший в должность в январе 2021 года, Байден пообещал отменить якобы жестокою политику Трампа, однако он не смог выполнить свои обещания как с оперативной, так и с логистической точки зрения.

Отказ от политики «Остаться в Мексике» нанёс наибольший ущерб Соединённым Штатам. В 2021 году число нелегальных мигрантов в стране увеличилось на 379% по сравнению с 2020 годом.

Показатели 2022 года вызывают еще большую обеспокоенность. При Байдене число задержанных на американо-мексиканской границе нелегалов увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, агенты пограничного патруля на американо-мексиканской границе в Дель-Рио за два дня спасли двух 5-летних девочек, пытавшихся в одиночестве пересечь границу. Это один из последних инцидентов с детьми, которых на границе бросают и оставляют на произвол судьбы родители, чтобы дать им шанс попасть в США. Одна из девочек, пришедшая из Гватемалы, рассказала о том, что ей пришлось самостоятельно пересекать опасную реку в Рио-Гранде.

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