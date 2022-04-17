Сана, 18 апреля, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Сложить полномочия и передать их президентскому руководящему совету вынудили президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади власти Саудовской Аравии. Об этом 17 апреля сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных саудовских и йеменских чиновников.

U.S Defense Department Президент Йемена Хади в Пентагоне

В настоящее время теперь уже бывший президент Йемена находится под домашним арестом, фактически взаперти в своей резиденции в Эр-Рияде без доступа к связи. По данным американской газеты, в ходе переговоров в Эр-Рияде наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд вручил президенту Йемена «письменный указ», в котором были изложены положения о передаче президентом властных полномочий президентскому руководящему совету. В совет вошли восемь политических лидеров.

Саудовские и йеменские чиновники уточнили, что принц Мухаммед объявил лидеру Йемена о согласии с необходимостью его отстранения других участников переговоров. При этом утверждается, что президенту Йемена поступили угрозы опубликовать некие доказательства его причастности к коррупционной деятельности. Однако саудовский чиновник заявил изданию, что Эр-Рияд непричастен к отстранению Хади от власти и не угрожал ему разоблачением коррупционных схем.

В то же время представитель президентского руководящего совета отрицает, что глава Йемена находится под домашним арестом. В свою очередь, экс-пресс-секретарь президента Йемена Мухтар аль-Рахби отметил, что отстранение Хади от власти нарушает положения основного закона страны.