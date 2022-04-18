Юта, США, , 01:51 — REGNUM Новые случаи заражения птичьем гриппом были выявлены в коммерческом стаде кур в штате Пенсильвания и в домашнем стаде в штате Юта, сообщает 18 апреля Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства США.

Птичий грипп Constative.com

Вспышки птичьего гриппа были выявлены уже более чем в 30 штатах страны, уничтожив с февраля порядка 22 миллиона кур и индеек на коммерческих фермах. На этом фоне минсельхоз обсуждает возможность вакцинации домашней птицы.

Напомним, Соединённые Штаты столкнулись с самой сильной вспышкой птичьего гриппа с 2015 года. В стране распространяется смертельно опасная форма птичьего гриппа, заражающая как диких, так и сельскохозяйственных птиц. Эксперты опасаются, что неконтролируемая вспышка причинит непоправимый вред отрасли, которая семь лет назад была опустошена аналогичным вирусом.

Специалисты также указывают, что вирус распространяют через помёт дикие птицы, возвращающиеся с мест зимней кормежки, и предупреждают о риске осложнения ситуации в связи с пиком весенней миграции птиц.

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