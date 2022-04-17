В Индии арестованы 14 человек после конфликта между индусами и мусульманами
Нью-Дели, 18 апреля, 2022, 01:49 — ИА Регнум. В Индии на фоне жестоких столкновений между индусами и мусульманами были арестованы 14 человек, сообщает 18 апреля Reuters со ссылкой на полицию.
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Фестиваль бога Солнца в Индии
Столкновение произошло во время индуистского религиозного праздника в столице страны Нью-Дели.
Шесть полицейских и несколько человек получили ранения 17 апреля во время межобщинных столкновений, омрачивших фестиваль Джахангирпури, проходивший в пригороде Нью-Дели.
Однако информации о погибших не поступало.
Напомним, что за последние недели в нескольких частях Индии вспыхивали межобщинные конфликты между индусами и мусульманами.