Нью-Дели, 18 апреля, 2022, 01:49 — ИА Регнум. В Индии на фоне жестоких столкновений между индусами и мусульманами были арестованы 14 человек, сообщает 18 апреля Reuters со ссылкой на полицию.

Vietgiaitri.com Фестиваль бога Солнца в Индии

Столкновение произошло во время индуистского религиозного праздника в столице страны Нью-Дели.

Шесть полицейских и несколько человек получили ранения 17 апреля во время межобщинных столкновений, омрачивших фестиваль Джахангирпури, проходивший в пригороде Нью-Дели.

Однако информации о погибших не поступало.

Напомним, что за последние недели в нескольких частях Индии вспыхивали межобщинные конфликты между индусами и мусульманами.