Санкт-Петербург, , 01:11 — REGNUM Клинические исследования препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител на добровольцах стартуют в Снакт-Петербурге. Об этом 17 апреля рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Александр Гинцбург Kremlin.ru

Специалист уточнил, что 18 апреля препарат на основе моноклональных антител от коронавируса будет введён первому добровольцу. Это событие состоится в НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге. Все документы уже подписаны, участниками первой фазы клинических испытаний станут здоровые добровольцы.

За первой группой добровольцев будет вестись наблюдение в течение месяца, затем, в случае успешного завершения первой фазы, начнётся вторая. В ходе второй фазы клинических испытаний препарат будет проверен на пациентах, инфицированных коронавирусом.

Если и вторая фаза завершится успешно, то Минздрав России зарегистрирует лекарственный препарат и его начнут применять для лечения пациентов в стационарах. Предполагается, что новый препарат на основе моноклональных антител будут применять на третий-четвёртый день после поступления пациента в стационар.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра Гамалеи Гинцбург раскрыл планы по клиническим исследованиям назальной вакцины от COVID-19.

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