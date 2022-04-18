Стокгольм, 18 апреля 2022, 01:12 — REGNUM Три гражданина шведского города Норчепинг пострадали от пуль полицейских во время массовых беспорядков, причиной которых стала антиисламская акция датского правого экстремиста Расмуса Палудана, сообщает 18 апреля Reuters.

Полиция Швеция
Полиция Швеция

В некоторых городах во время контр-протестов шведы нападали на полицию в преддверии запланированных демонстраций правых экстремистов, которые собирались сжечь священную книгу мусульман Коран.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон осудила насилие.

«Три человека пострадали от рикошетивших пуль и сейчас находятся в больнице. Трое пострадавших арестованы по подозрению в совершении преступления», — говорится в заявлении полиции.

При этом полученные травмы не угрожают жизням раненых.

Напомним, что во время акции Палудана по сожжению Корана поддерживающие экстремиста протестующие бросали камни в полицейских и патрульные машины, пытались преодолеть блокпосты. В результате столкновений были подожжены три автомобиля, пострадали несколько человек. Среди них — фотограф из Дании и женщина, в голову которой попал брошенный камень.

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