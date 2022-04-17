Стокгольм, 18 апреля, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Три гражданина шведского города Норчепинг пострадали от пуль полицейских во время массовых беспорядков, причиной которых стала антиисламская акция датского правого экстремиста Расмуса Палудана, сообщает 18 апреля Reuters.

Полиция Швеции

В некоторых городах во время контр-протестов шведы нападали на полицию в преддверии запланированных демонстраций правых экстремистов, которые собирались сжечь священную книгу мусульман Коран.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон осудила насилие.

«Три человека пострадали от рикошетивших пуль и сейчас находятся в больнице. Трое пострадавших арестованы по подозрению в совершении преступления», — говорится в заявлении полиции.

При этом полученные травмы не угрожают жизням раненых.

Напомним, что во время акции Палудана по сожжению Корана поддерживающие экстремиста протестующие бросали камни в полицейских и патрульные машины, пытались преодолеть блокпосты. В результате столкновений были подожжены три автомобиля, пострадали несколько человек. Среди них — фотограф из Дании и женщина, в голову которой попал брошенный камень.