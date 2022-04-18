Москва, , 00:39 — REGNUM Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев впервые за текущую экспедицию на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос. Об этом 18 апреля сообщает ТАСС.

МКС

Основной целью работ вне корабля станет подготовка к эксплуатации на МКС европейского манипулятора ERA. Работы будут выполняться на внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука». Онлайн-трансляция всей операции будет вестись на сайте Роскосмоса.

Для Артемьева это будет уже четвёртый выход в открытый космос, для Матвеева — первый. Внекорабельная деятельность будет проводиться в соответствии с графиком и её длительность составит около шести часов 38 минут.

Всего за время экспедиции на МКС космонавты Артемьев и Матвеев совершат семь выходов в открытый космос. Один из них Артемьев совершит с итальянкой Самантой Кристофоретти, все остальные — с Матвеевым. У космонавта Сергея Корсакова в графике внекорабельной деятельности не запланировано, но к таким работам он готов и обучался работе с манипулятором ERA.

Внекорабельная деятельность будет проводиться в соответствии с графиком, основной целью работ станет подготовка европейского манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС. Онлайн-трансляция будет вестись на сайте Роскосмоса.

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