Банги, , 00:46 — REGNUM Число погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР возросло до 443 человек, сообщает 18 апреля Reuters со ссылкой на главу департамента экономического развития, туризма и охраны окружающей среды правительства провинции.

Африка (сс) Atlas Green

При этом еще 63 человека числятся пропавшими без вести.

Напомним, что непогода оставила без крова тысячи жителей, отключено энергоснабжение и водоснабжение, нарушена работа одного из самых оживленных африканских портов Дурбан. В провинции Квазулу-Наталь зафиксировано наибольшее количество разрушений: размыты автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов, повреждены 13,5 тысячи зданий, полностью разрушены четыре тысячи административных строений и домов.

Ущерб от наводнений превышает 10 млрд рандов (684,58 млн долларов США).

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отложил рабочий визит в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить последствия природной катастрофы с кабинетом министров.