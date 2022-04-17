Пекин, , 23:59 — REGNUM После завершения строительства национальной орбитальной станции «Тяньгун» Китай планирует ежегодно отправлять к ней по два грузовых и два пилотируемых корабля, заявил директор Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Хао Чунь на пресс-конференции в Пекине. Об этом пишет газета China Daily.

Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» Saggittarius A

16 апреля с китайской орбитальной станции на корабле «Шэньчжоу-13» на Землю вернулись космонавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу. На следующий день прошла пресс-конференция, на которой были представлены планы дальнейшего развития станции.

Директор Управления программы пилотируемых космических полетов КНР рассказал, что проект «Тяньгун» предполагает не менее десяти лет активного использования станции. В течение этого времени на станцию будут совершаться длительные экспедиции для проведения научных экспериментов и технического обслуживания.

Власти КНР рассчитывают завершить строительство орбитальной станции до конца 2022 года. Китайским специалистам предстоит запустить два модуля, которые будут состыкованы с уже выведенным на орбиту базовым модулям «Тяньхэ».

Хао Чунь добавил, что в Китае также ведётся работа над новым поколением ракет-носителей и пилотируемых кораблей. Планируется, что новые корабли будут отличаться повышенной грузоподъёмностью и смогут перевозить до семи космонавтов.

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