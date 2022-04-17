Минск, , 23:39 — REGNUM В Белоруссии скончался кинорежиссер-документалист Виктор Шаталов. Об этом 17 апреля сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Национальной киностудии «Беларусьфильм» Алена Астапович.

Траур

По ее словам, заслуженный деятель искусств Белоруссии ушел из жизни на 91 году жизни.

Причина смерти Шаталова не сообщается. Время и место похорон также пока неизвестно.

Напомним, Виктор Шаталов был известен по таким фильмам, как «Минск», «Лесной этюд», «Батька Неман», «Говорит Земля белорусская», «Голубые глаза земли», «На край света на своем корабле», «Не дадим взорвать мир» и другими.