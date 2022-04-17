Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Член Демократической партии, сенатор США из Калифорнии Дайэнн Файнстайн может не справляться со своими обязанностями из-за медицинских проблем, включая ухудшение памяти. Об этом пишет сотрудница газеты The Washington Post Рут Маркус в своей колонке в этом издании.

Сенат США Beforeitsnews.com

88-летняя Файнстайн является самым пожилым из ныне действующих сенаторов США. Рут Маркус, ведущая еженедельную колонку в The Washington Post с 1984 года, обратила внимание на несколько недавних публикаций про этого политика.

Маркус привела выдержки из статьи в San Francisco Chronicle, в которой говорится, что другие сенаторы США и бывшие сотрудники Файнстайн сообщили об ухудшении её памяти. Они предположили, что сама Файнстайн уже не может выполнять свои обязанности, поэтому они ложатся на её помощников.

Файнстайн связалась с San Francisco Chronicle после публикации этой статьи и заявила, что активно проводит рабочие встречи и посещает необходимые мероприятия.

Маркус отметила, что некоторые из американских журналистов объясняют подобные публикации проявлением секзима. Она напомнила, что ранее подобные вопросы возникали и по отношению к мужчинам-сенаторам, включая Строма Термонда и Роберта Бёрда. Журналист подытожила, что эта история затрагивает более широкую проблему о неспособности некоторых политиков признать, что пришло время уйти в отставку.