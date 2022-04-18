18 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 01:54 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что ПВО России сбила украинский военно-транспортный самолёт, загруженный крупной партией военной техники из западных стран, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какая прекрасная новость! На Западе тоже, наверное, довольны. Оружие до Украины долетело по факту, просто рассыпалось по пути», — отметила Наталия С.

Комментаторы отметили, что давно не было слышно о ликвидации партий военной техники, поставляемой из западных стран на Украину. Граждане были рады услышать, что тенденция на уничтожение военной помощи со стороны «партнёров» вновь набрала обороты.

«Ну вот. А то многие разглагольствовали, мол, Россия никак не реагирует на поставки вооружения на Украину. Реагирует, просто делает это точечно и по мере сил, к тому же гражданское население берегут», — поделилась своим мнением Анна О.

Некоторые комментаторы подозревают, что войска противовоздушной обороны просто не смогли удержаться от того, чтобы поразить столь наглый военно-транспортный самолёт Украины.

«Они реально думали, что огромный и медленный самолёт над Украиной не видно за сотню километров? На нём только мишени не хватало нарисовать!» — пишет Сергей Ш.

Диагноз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это действительно странный был манёвр – везти оружие на самолёте по территории, над которой запрещён полёт гражданской авиации. Каждая цель в радиусе досягаемости наших ПВО – это враг», — указывает Марат Г.

Часть людей полагает, что пора так бить по украинской авиации, чтобы пилоты Украины просто не решались подниматься в воздух.

«А почему выборочно бьют? Надо подряд всё летающее на землю склонять. Может быть, тогда эти безмозглые США поймут, что нельзя играть с хвостом неубитого медведя», — предполагает Рафаэль И.

Ряд пользователей указывает на то, что военные поставки на Украину воздушным путём в ближайшее время могут остановиться.

«Дерзкие способы поставки с помощью самолётов на время прекратятся. Тут можно быть уверенными. Теперь только железнодорожными путями будут Украину оружием снабжать. Правда, только непонятно зачем, всё равно оно вскоре трофейным окажется», — подметил Николай О.

Нашлись и те, кто отмечает, что украинское командование совсем не щадит своих военнослужащих, отправляя их на верную смерть вместо того, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать безоговорочную капитуляцию и прекратить бессмысленные боевые действия.

«Жалко экипаж, конечно, но они сами понимали, куда и зачем они летят и что они с собой везут. Надо было учитывать такие риски», — считает Ольга Ш.

«Ещё одно подтверждение того, что Зеленский не хочет мира добиваться. Ему бы только народа угробить побольше да Украину оружием напичкать иностранным. Всё, чего он добьётся, так это то, что население Украины сократится кратно больше, нежели в случае объявления капитуляции», — поделился своим мнением Сергей Д.

Напомним, 16 апреля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что ПВО России сбила украинский военно-транспортный самолёт, загруженный крупной партией военной техники из западных стран. Конашенков отметил, что помимо самолёта системы противовоздушной обороны РФ за последний день уничтожили два украинских беспилотника.