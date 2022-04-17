Штат Южная Каролина, США, 17 апреля, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Девять человек получили ранения 17 апреля в результате стрельбы в одном из ресторанов американской Южной Каролины. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные полиции.

Tony Hisgett Полиция США

Известно, что стрельба произошла утром в городе Фурман. Обстоятельства произошедшего пока не ясны.

Между тем, это уже второй случай в штате за эти выходные – накануне в Колумбии неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, в результате чего пострадали 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля стало известно о стрельбе на домашней вечеринке в Питсбурге, где погибли двое мужчин.