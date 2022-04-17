Грозный, , 22:51 — REGNUM В ближайшее время ожидается активная фаза специальной военной операции России на Украине, которая приведёт к хорошим результатам. 17 апреля об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав обращение в своём Telegram-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вот сейчас начинается «конкретная спецоперация». Сейчас будут конкретные результаты, они сами напросились, украинцы… Будут хорошие показатели и хорошие результаты. Желаем удачи нашим бойцам», — рассказал Кадыров.

Он посоветовал украинским военным оставлять свои позиции и сдаваться российским федеральным войскам.

17 апреля в Минобороны РФ сообщили, что за сутки оперативно-тактическая авиация уничтожила 44 военных объекта на Украине. Силами ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России за сутки поражено 113 объектов украинской армии, средства ПВО сбили два украинских самолёта МиГ-29 и один беспилотный летательный аппарат.