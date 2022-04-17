Москва, 17 апреля 2022, 22:58 — REGNUM Об основных качествах для белорусских кандидатов в космонавты рассказал 17 апреля в эфире телеканала «ОНТ» генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.
По его словам, Белоруссия представит на рассмотрение 20 – 30 кандидатов в космонавты. Это могут быть военные лётчики, гражданские пилоты, возможно врачи или учёные-биологи с перспективными идеями, прежде всего те соискатели, чьи умения пригодятся в космосе. Претенденты должны быть здоровы и спокойны «как удавы».
Как сообщало ИА REGNUM, первый белорусский космонавт может отправится на МКС на российском корабле уже в 2023 году.