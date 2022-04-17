Донецк, , 22:47 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:50 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля в сообщении Народной милиции ДНР отмечалось, что в республике за сутки в ходе боев с представителями ВСУ погибли двое военнослужащих.