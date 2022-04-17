Леверкузен, Германия, 17 апреля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. 17 апреля в Леверкузене на стадионе «БайАрена» «Байер-04» в матче 30-го тура минимально уступил «Ред Булл Лейпцигу», который возглавляет Доменико Тедеско. Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Единственный мяч на 69-й минуте встречи забил 21-летний атакующий полузащитник сборной Венгрии Доминик Шобослаи после передачи Кристофера Нкунку.

Желтые карточки получили Йошко Гвардиол, Пьеро Хинкепи и Роберт Андрих. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

Составы команд:

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Йонатан Та (Керем Демирбай, 74’), Митчел Баккер, Одилон Коссуну, Эдмонд Тапсоба, Пьеро Хинкепи (Сердар Азмун, 88’), Роберт Андрих (Лукас Аларио, 81’), Чарлес Арангис, Эзекиель Паласиос (Паулиньо, 74’), Патрик Шик, Мусса Диаби.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Лукас Клостерманн, Йошко Гвардиол, Тайлер Адамс (Бенжамин Хернихс, 83’), Эмиль Форсберг (Дани Ольмо, 59’), Доминик Шобослаи, Норди Мукиэле, Марсел Хальштенберг (Анхелиньо, 74’), Юссуф Поульсен (Конрайд Лаймер, 59’), Андре Силва (Кристофер Нкунку, 46’).

«Ред Булл Лейпциг», одержав шестнадцатую победу и набрав 54 очка, обошел «Байер-04» и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер-04» с 52-мя очками опустился на четвертое место.