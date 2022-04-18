18 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили условие президента Украины, при котором Киев откажется от переговоров с Москвой.

Артур Савин, , 01:52 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Какие вообще переговоры могут быть с этим кровавым недоклоуном?» — задаётся вопросом Семён К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский не до конца осознаёт, что специальная военная операция Российской Федерации на Украины действительно будет доведена до конца.

«С террористами вообще-то переговоры не ведут. Их мочат в сортире», — отметил Игорь Л.

«Так и так вроде уже никто не хочет переговоры вести с этим наркоманом. После Стамбула, который нам по сердцу ударил, они уже так много сделали, что о дальнейших договорённостях и речи быть не может», — поделился своим мнением Duster O.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский, по сути, бросил своих военных в Мариуполе на верную смерть.

«Разве Зеленский не знал до этого, в каком положении оказались его войска под Мариуполем? Месяц до этого он не видел, что они в окружении полном, тотальном? А то, что от первоначального гарнизона там уже и 10% не осталось, — это его не смущает? Из своих солдат, по сути, смертников сделал. Просто ищет предлог, чтобы продлить смерти», — отметил Дмитрий С.

Уничтоженная военная техника ВСУ на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. 16.04.2022. Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что самым гуманным жестом со стороны Зеленского стал бы приказ о капитуляции, который спас бы жизни оставшихся в Мариуполе украинских солдат, но он предпочёл предать их земле.

«Тогда отдай им приказ на капитуляцию. Это сюр какой-то! Демократия работает, народ выбирает лучших. Ведь так, да? Тогда почему президент Украины на верную смерть обрекает своих подданных? Это просто смысла не имеет», — удивляется Дмитрий И.

«Какая странная забота об украинских военных. Так скажи им, чтобы сдались, если помочь не можешь. А ты просто их кидаешь на смерть и даже переговоры об их спасении не хочешь вести. Где тут государственное мышление?» — интересуется Светлана Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что в результате потери контроля над Мариуполем окружение Зеленского может задуматься о замене главнокомандующего украинскими вооружёнными силами.

«Зеленский скоро довыделывается до того, что его — «генералиссимуса» — задушит своё же окружение, состоящее сплошь из нацистов», — считает Елена Е.

Командующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто предполагает, что больше всего нацистов на Украине боится как раз таки Зеленский. Именно поэтому он желает им всем погибнуть в Мариуполе, потому что ему до смерти страшно получить месть с их стороны.

«Возможно, Зеленский надеется, что в Мариуполе перебьют всех тех нациков, которые могут лично ему угрозу представлять», — предполагает Ирина Ф.

«Ему кроме передозировки уже ничего не поможет. Жаль, очень жаль украинских людей, что такого президента выбрали», — пишет Александр А.

Напомним, 16 апреля украинское издание «Страна. ua» опубликовало материал, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе.