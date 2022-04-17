РПЦ перенесла сроки проведения Архиерейского собора
Москва, 17 апреля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Сроки проведения Архиерейского собора перенесены решением членов Священного синода Русской православной церкви. 17 апреля об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.
Члены Священного синода провели встречу 17 апреля в дистанционном формате. Они приняли решение о переносе Архиерейского собора в связи с тем, что многие участники не смогут прибыть в Москву в текущей международной обстановке.
Планировалось, что Архиерейский собор пройдёт с 26 по 29 мая 2022 года. Вопрос о новой дате проведения Архиерейского собора будет рассмотрен на летнем заседании Священного синода.
Архиерейский собор является высшим органом иерархического управления Русской православной церкви. В октябре 2021 года Священный синод РПЦ перенёс Архиерейский собор на 2022 год из-за сложной эпидемиологической обстановки.