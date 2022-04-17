Москва, 17 апреля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Сроки проведения Архиерейского собора перенесены решением членов Священного синода Русской православной церкви. 17 апреля об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Заседание Архиерейского собора Русской православной церкви

Члены Священного синода провели встречу 17 апреля в дистанционном формате. Они приняли решение о переносе Архиерейского собора в связи с тем, что многие участники не смогут прибыть в Москву в текущей международной обстановке.

Планировалось, что Архиерейский собор пройдёт с 26 по 29 мая 2022 года. Вопрос о новой дате проведения Архиерейского собора будет рассмотрен на летнем заседании Священного синода.

Архиерейский собор является высшим органом иерархического управления Русской православной церкви. В октябре 2021 года Священный синод РПЦ перенёс Архиерейский собор на 2022 год из-за сложной эпидемиологической обстановки.