Москва, 17 апреля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. В Российской Федерации за сутки проведено более 200 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 17 апреля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 205 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 288,2 млн тестов на коронавирус.

Напомним, сутками ранее в России провели почти 220 тыс. тестов на SARS-CoV-2.