Тегеран, , 22:37 — REGNUM Эмир Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани согласился передать Тегерану 28 иранских заключённых. Об этом сообщил 17 апреля посол исламской республики в арабской стране Хамид Реза Дехгани.

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Как сообщает информагентство Mehr, договорённость была достигнута после визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Доху. Эмир Катара согласился издать указ об экстрадиции.

Визит иранского президента состоялся в феврале 2022 года в рамках Форума стран — экспортёров газа. Стороны подписали более десяти контрактов в политических, экономических, культурных и спортивных областях.