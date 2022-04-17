Тегеран, 17 апреля, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани согласился передать Тегерану 28 иранских заключённых. Об этом сообщил 17 апреля посол Исламской Республики в арабской стране Хамид Реза Дехгани.

Тюрьма

Как сообщает информагентство Mehr, договорённость была достигнута после визита президента Ирана Ибрагима Раиси в Доху. Эмир Катара согласился издать указ об экстрадиции.

Визит иранского президента состоялся в феврале 2022 года в рамках Форума стран — экспортёров газа. Стороны подписали более десяти контрактов в политических, экономических, культурных и спортивных областях.