Анкара, , 22:18 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 17 апреля сообщает Anadolu Ajansı.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, стороны обсудили региональную проблематику с акцентом на события в Иерусалиме и спецоперацию РФ на Украине.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша занимать объективную позицию по ситуации на Украине.