Анкара, 17 апреля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 17 апреля сообщает Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По данным журналистов, стороны обсудили региональную проблематику с акцентом на события в Иерусалиме и спецоперацию РФ на Украине.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша занимать объективную позицию по ситуации на Украине.