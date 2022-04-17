Грозный, 17 апреля, 2022, 22:16 — ИА Регнум. На Украине нет действующей вертикали власти, вместо неё осталась бандитская группировка, с которой бесполезно вести переговоры, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он опубликовал соответствующее видеообращение 17 апреля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Глава Чечни рассказал, что он не понимает заявлений различных политологов, которые предлагают вести переговоры с киевской властью и даже вывести войска из Донецка и Луганска.

«Там вертикали власти нет: ни президента, ни верховного главнокомандующего. Вообще ничего нет там! Там есть бандитская группировка», — рассказал Кадыров.

Он сравнил киевскую власть с террористами, которые в 90-е годы действовали в Чечне. Кадыров отметил, что террористы, среди которых были иностранцы из более чем 50 государств, также убивали мирных граждан и получали оружие и финансирование из-за границы.

«То же самое продолжается сегодня на Украине», — подчеркнул глава Чечни.

Он добавил, что нужно уничтожить нацистов, после чего назначить временно исполняющего главы региона. Далее можно начать формировать власть, спросив у народа об их проблемах и о том, как они хотят жить дальше.