Ницца, Франция, 17 апреля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. 17 апреля «Ницца» благодаря дублю Анди Делора одержала минимальную победу над «Лорьяном». Матч 32-го тура Лиги 1 2021/22, проходивший в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», завершился со счетом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Мусса Дембеле

Статистика матча («Ницца»/ «Лорьян»)

Удары 15/6

Удары в створ 2/1

Владение 63%/37%

Угловые 5/1

Нарушения 10/12

Составы команд:

«Ницца»: Бенитес, Данилюк, Амави (Бар, 67’), Тодибо, Лотомба, Росарио, Тюрам (Шнайдерлен, 78’), Клюйверт (Брахими, 78’), Стенгс (Будауи, 67’), Делор, Гуири (Долберг, 67’).

«Лорьян»: Дрейер, Йенц (Коне, 67’), Мендес, Петро, Кариока, Абергель, Инносент (Лемуан, 89’), Моффи (Монкондю, 67’), Ле Гофф, Лориенте (Оуттара, 86’), Сумано (Буагар, 46’).

«Ницца», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 54 очка, обошла «Монако» и «Страсбург» и поднялась на четвертую позицию. «Лорьян» с 31-м очком остался на шестнадцатом месте.