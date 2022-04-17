Салехард, 17 апреля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. В Салехарде откроют первый ямальский питомник хвойных насаждений. Он будет расположен на территории учреждения «Леса Ямала», сообщает пресс-служба главы региона.

Саженцы

Площадь питомника составит 60 квадратных метров, которые засеют более чем двумями тысячами семян сосны, ели, кедра, адаптированных под северные условия. Ранее хвойные саженцы для озеленения Салехарда приобретались за пределами региона. к примеру, в Новосибирске и Перми.

Организаторы питомника сообщают, что его производительность составит около 173 насаждений, готовых к пересадке через полтора-два года. Планируется, что этот посадочный материал будет использован для озеленения общественных, образовательных и культурно-досуговых мест столицы Ямала.