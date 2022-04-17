Москва, , 22:02 — REGNUM Европа, которая инициировала антироссийские санкции, пострадает от них больше, чем Роскосмос. Об этом заявил в интервью белорусскому телеканалу «ОНТ» генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики

В эфире 17 апреля глава Роскосмоса сравнил санкции с пушкой, которая стреляет в две стороны, а те, кто объявляет о запретах – к космосу не имеют никакого отношения.

«Это анонимные дядьки, европейская комиссия, как правило, они в юности были на баррикадах, потом скурвились до уровня откровенного русофобства. И они ещё и коррупционеры к тому же. Уверен, что в той или иной форме сотрудничество восстановится, но оно восстановится уже с другими акцентами. Потому что мы теперь будем работать, прежде всего, с теми государствами, которые заняли или здравую позицию, или, по крайней мере, нейтральную. И когда пыль осядет, те, кто вводили санкции, будут вынуждены с нами договариваться уже на наших условиях», — сказал Дмитрий Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о расширении сотрудничества с Белоруссией в космической сфере, в том числе на МКС может отправиться белорусский космонавт.