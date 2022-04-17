Луганск, 17 апреля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Четыре жилых дома повреждены в населенном пункте Первомайск из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 апреля сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По дополнительной информации, в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск повреждено четыре жилых дома», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) снова обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР).